Дональд Трамп сделал очередное заявление, которое заставило понервничать некоторых мировых лидеров и политологов. В интервью The New York Times глава Белого дома сказал, что в своей деятельности он опирается на собственные моральные принципы, а не на международное право.

Это дерзкое заявление главы Белого дома подтверждается последними действиями и намерениями США. Неделю назад американские военные вторглись в Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро с женой. Они находятся в нью-йоркской тюрьме и ждут суда по обвинению в наркопреступлениях.

Накануне американский спецназ захватил российский нефтяной танкер "Маринера", корабль перевозил венесуэльскую нефть. Фактически это был пиратский захват иностранного судна. В российском МИДе обвинили США в неоколониальных замашках, а Трамп похвастался, что с танкера уже перекачивают нефть.

Кроме того, президент не скрывает, что готовит захват Гренландии, новые удары по Ирану из-за действий властей в отношении протестующих, вторжение на Кубу и бомбёжки Мексики для ликвидации наркокартелей. Ещё США угрожают Колумбии из-за тех же наркотиков и продолжают накачивать оружием Украину, продавая бомбы и ракеты Европе, которая переправляет их киевскому режиму.

На этом фоне Сенат США одобрил резолюцию, ограничивающую военные полномочия Дональда Трампа. Правда, для того, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент.