Небывалый снегопад накрыл Москву: он закончится через сутки

Зима напомнила о своем суровом характер жителям европейской части России. В ночь на 9 января сильная метель накрыла Москву и центральные регионы страны.

По прогнозам синоптиков, за двое суток в столице выпадет две трети месячной нормы осадков. Высота сугробов может превысить полметра. Все коммунальные службы города переведены на усиленный режим. Работы не прекращались всю ночь. Снег убирают и с помощью техники, и вручную.

Сложная ситуация - на автомобильных дорогах. Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Нижегородской области. На самых проблемных участках оборудовали мобильные пункты помощи, в которых круглосуточно дежурят сотрудники МЧС.