Развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без согласия на то России. Это признал в четверг, 8 января, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как подчеркнул политик, порядок действий должен быть следующий: сначала стороны конфликта на Украине объявляют перемирие, затем провозглашаются гарантии безопасности для киевского режима, после этого заключается долгосрочное соглашение о мире с Россией.

Мерц отметил, что "все это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что военные подразделения и объекты западных государств в случае появления на Украине будут рассматриваться российской армией как законные боевые цели. Чиновница напомнила, что российские власти не единожды озвучивали это на самом высоком уровне.

Между тем бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами тем, что в европейских странах "избиратели не хотят об этом слышать", к тому же затраты на отправку западных военных на Украину будут чрезмерными и беспрецедентными.