Предводитель киевского режима Владимир Зеленский объявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США уже "фактически готов к финализации".

От Вашингтона подтверждения этой информации пока не было. Однако источники утверждают, что Брюссель может согласиться на уступки по расширению роли Соединенных Штатов в Гренландии в обмен на более твердые гарантии безопасности по Украине от администрации американского президента.

Подобный торг для ЕС — едва ли не мера отчаяния после нового заявления Белого дома о том, что Соединенным Штатам недостаточно нынешнего уровня присутствия в Арктике, а Гренландия нужна Вашингтону ради большего контроля. Для обсуждения судьбы острова американский госсекретарь Марко Рубио летит в Данию на следующей неделе.

В Евросоюзе звучат призывы готовиться к прямой конфронтации с Соединенными Штатами на фоне угроз Дональда Трампа. Министерство обороны Дании актуализировало директиву, которая обязывает датских военных немедленно открывать огонь на поражение в случае вторжения на остров Гренландия.