Российского баскетболиста Касаткина обменяли на француза Винатье*

Власти Франции передали российской стороне баскетболиста Даниила Касаткина в обмен на осужденного в России француза Лорана Винатье* (признан иностранным агентом). Об этом рассказали в четверг, 8 января, в Федеральной службе безопасности.

Как уточняет ФСБ, Касаткин обменян на Винатье* — сотрудника швейцарской НКО Centre for Humanitarian Dialogue, который осуществлял сбор в России сведений военного и военно-технического характера.. Московский суд приговорил француза к трем годам лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента.

Однако президент России Владимир Путин издал указ о помиловании гражданина Франции. После этого был осуществлен обмен Винатье* на россиянина Касаткина, которого летом задержали французские полицейские в аэропорту Парижа по обвинению в причастности к деятельности хакерской группировки. Адвокат Касаткина Фредерик Бело рассказал RT, что его клиент действительно освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву.

19 декабря журналист французского телеканала TF1 во время передачи "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность дальнейшей судьбой Винатье* и попросил российского лидера вмешаться в ситуацию. Путин отметил, что впервые слышит об этом человеке, однако пообещал, что "если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия".

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр