Трамп пригрозил Кубе "прийти и взрывать"

Американские власти могут предпринять жесткие действия в отношении Кубы. Такое допущение озвучил в четверг, 8 января, президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о возможностях усиления давления на кубинское правительство, Трамп заявил, что не видит особых возможностей, "кроме как прийти туда и взрывать это место" (цитата по РИА Новости).

При этом политик подчеркнул, что его полномочия как верховного главнокомандующего американской армией ограничивает только "моя собственная мораль" и "мой собственный разум", но не нормы международного права.

Тем временем власти Кубы опубликовали списки убитых кубинских военных, которые погибли во время операции американских спецслужб по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Официальная Гавана отмечала, что охранники "пали, после упорного сопротивления, в прямом бою с нападавшими или в результате бомбардировок различных объектов".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подчеркивал, что его страна не собирается признавать доктрину Монро о доминировании США в западном полушарии: "За Венесуэлу и за Кубу мы готовы отдавать даже свою кровь и свои жизни".