Рекордный двухдневный снегопад начался в Московском регионе

Рекордный в этом сезоне двухдневный снегопад начался в столичном регионе. В ночь на пятницу, 9 января, в Москве и Подмосковье ожидают прироста сугробов до 30 сантиметров. Всего за два дня выпадет две трети месячной нормы осадков. Экстренные службы выпустили предупреждение о погодной опасности.

Стихия начала движение на Москву с юга и востока. Из-за снежных заносов и гололедицы на Киевском и Каширском шоссе, а также на трассах М2 и М4 замечены заторы и аварии.

Коммунальщики к снежному "армагеддону" подготовились. Сотни единиц спецтехники выведены на улицы, чтобы расчистить основные дороги, подъезды к социальным объектам, остановкам и дворам. Дополнительно привлекаются машины городских инженерных компаний для уборки и противогололедной обработки.

Циклон "Фрэнсис" уже прошелся по Тульской области, намел 40-сантиметровые сугробы и вынудил работников "скорой помощи" пешком добираться до пациентов. Своего пика непогода достигнет в пятницу, 9 января, дойдя до Рязани и Смоленска в виде сильного ветра и ледяного дождя.

В Гидрометцентре России предупредили, что почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за 12 часов, в Подмосковье этот показатель достигнет порядка 40%.