Сенат поддержал резолюцию о запрете Трампу воевать с Венесуэлой

Американский Сенат провел в четверг, 8 января, процедурное голосование, по результатам которого принял резолюцию о запрете привлечения армии США к боевым действиям против Венесуэлы без особого разрешения парламента.

За принятие документа, как уточняет CNBC, проголосовали 52 сенатора, против выступили 47.

Теперь, в соответствии с законотворческой процедурой, по этой резолюции должна проголосовать Палата представителей Конгресса США — там преимущество Республиканской партии, к которой принадлежит глава государства Дональд Трамп, составляет буквально восемь голосов.

Тем временем источники сообщают, что американские власти вознамерились установить контроль над государственной топливной компанией Венесуэлы, чтобы снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель.

Журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что целью американской операции в Венесуэле было отнюдь не только устранение Николаса Мадуро. Для Соединенных Штатов принципиально важно перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Следующей целью, по словам Херша, рискует стать Иран — еще один крупный поставщик нефти Китаю.