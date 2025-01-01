Магнитные бури возобновятся на Земле 9 января

Слабые магнитные бури могут ощущаться на Земле в пятницу, 9 января, из-за прохождения мимо нашей планеты плазменного облака.

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, магнитные бури минимального уровня G1 ожидаются из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января.

Эксперты подчеркивают, что прогноз довольно размыт и может претерпеть существенные изменения. При даже незначительном отклонении влево выброс минует Землю без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при "ошибке" в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний, сообщает РИА Новости.

В декабре на Солнце возобновились вспышки высшего уровня X, причем производила их та же единственная область на Солнце (№ 4274), которая практически в одиночку формировала всю экстремальную солнечную активность в последние месяцы 2025 года. Ученые называли такую ситуацию "полным безумием".

Тем временем предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области в ожидании циклона "Фрэнсис", который грозит обрушить на столичный регион рекордный снегопад. Ожидается, что за сутки в Москве и Подмосковье выпадет 20-25 миллиметров осадков.