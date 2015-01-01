Лукашенко раскрыл неожиданные детали похищения Мадуро: "Там было всё"

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами стало следствием сговора и предательства. Такое заявление сделал в четверг, 8 января, белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, которые приводит БелТА, при организации операции по похищению Мадуро и его отправке в Соединенные Штаты "там было все", включая "и договоренность, и деньги, которые были оплачены, в том числе, людям в Венесуэле".

При этом первой леди Венесуэлы американцы предлагали остаться на родине, заявив, что "мы к тебе не имеем претензий". Однако, подчеркнул Лукашенко, Силия Флорес — очень мужественная женщина, она отказалась покинуть супруга и последовала за "своим возлюбленным". В итоге жену Мадуро "доставили в Америку, и ей наркобизнес пришили".

Президент Беларуси скептически высказался о вольном обращении американской администрации с правовыми нормами: "Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет".

Тем временем журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что целью американской операции в Венесуэле было отнюдь не только устранение Николаса Мадуро. Для Соединенных Штатов принципиально важно перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Следующей целью, по словам Херша, рискует стать Иран — еще один крупный поставщик нефти Китаю, сообщает РИА Новости.

Пока Мадуро и его жена ожидают продолжения суда в США по обвинению в наркоторговле, временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что боливарианская республика не находится в состоянии войны, хотя и "подверглась нападению ядерной державы". Венесуэла готова развивать экономические связи, а также "открыта для энергетических отношений, в которых выигрывают все стороны", отметила Родригес.