Макрон сделал трогательное заявление после помилования Путиным француза Винатье*

Решение российских властей помиловать француза Лорана Винатье* (признан в России иностранным агентом), осужденного московским судом, вызывает чувство облегчения. В этом признался в четверг, 8 января, президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер отреагировал на сообщения о том, что Винатье* помилован президентом России Владимиром Путиным и вернется домой в обмен на освобождение властями Франции россиянина Даниила Касаткина — его задержали летом в Париже, обвинив в пособничестве хакерам.

После освобождения Винатье* Эммануэль Макрон заявил, что разделяет облегчение его семьи и близких. Кроме того, политик выразил благодарность французским дипломатов за проведенную работу, сообщает ТАСС.

Тем временем адвокат Даниила Касаткина Фредерик Бело рассказал, что его клиент действительно освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву.

За два месяца до этого французский суд решил выдать россиянина Соединенным Штатам, где Даниилу Касаткину грозило 25 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Судьи оставили без внимания доводы защиты о том, что спортсмен каждую свободную минуту тратил на тренировки, а компьютер едва умел включать.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр