Долина освободила квартиру Лурье

Певица Лариса Долина освободила квартиру Полины Лурье в Хамовниках. Об этом 8 января рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

При этом она отказалась назвать время и место передачи ключей от квартиры Долиной, сообщает ТАСС.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова отмечала, что пыталась по поручению своей клиентки добиться отсрочки выселения до конца новогодних каникул. Однако Лурье не отреагировала на проект соглашения, предусматривавшего переезд Долиной из квартиры до 10 января.

В конце декабря завершилось громкое судебное дело с квартирой Ларисы Долиной. Мосгорсуд постановил, что артистка обязана освободить жилплощадь в столичных Хамовниках, тем самым был удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье.