Президент США Дональд Трамп 8 января в интервью The New York Times заявил, что его полномочия ограничены лишь "собственной моралью" и ему не нужно международное право.

Другие заявления американского лидера:

— Россию не беспокоит ни одна страна НАТО, кроме США;

— Соединенные Штаты всегда будут поддерживать хорошие отношения с Европой, но Трамп хочет, чтобы европейцы улучшили свою работу;

— Трамп допустил "возвращение" Гренландии ценой распада НАТО;

— Если бы не Трамп, Россия сейчас контролировала бы всю Украину;

— У Вашингтона не осталось возможностей для давления на Кубу, кроме вторжения и взрывов.

Также президент США готов заключить с Россией "более хорошее соглашение" о контроле над ядерными вооружениями.