США ударили по Венесуэле из-за нефти, заявил Александр Лукашенко

США ударили по Венесуэле из-за нефти. Об этом 5 января на церемонии вручения премии "За духовное возрождение" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он открыто заявляет о своих мотивах. Он также отметил, что на Западе отсутствует правосудие.

"Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты", — добавил Лукашенко.

3 января США ударили по столице Венесуэлы. Они атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе.

7 января вице-президент Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате вооруженной агрессии США погибли не меньше 100 человек.