США уже выгружают нефть с захваченного танкера "Маринера"

США уже выгружают нефть с захваченного 7 января танкера "Маринера", заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Он отметил, что решение об этом захвате не было трудным.

При этом Трамп не стал говорить, был ли телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после захвата танкера "Маринера".

Американский лидер надеется, что США не придется принимать закон об ужесточении санкций против России, однако готов его поддержать.

Трамп также рассказал, что сделка по редкоземельным металлам с Украиной была условием для продолжения участия Соединенных Штатов в процессе урегулирования.