NASA готовит эвакуацию экипажа Crew-11 с МКС

НАСА досрочно вернёт на Землю экипаж миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов. Как подчеркнул на пресс-конференции главный врач космического агентства, это не экстренная эвакуация, состояние астронавта стабильное.

Его имя и характер проблем журналистам не раскрыли, отметив только, что это не связано с работой на МКС, подготовкой к выходу в открытый космос или травмой. Время досрочного возвращения экипажа пока неизвестно, его определят по мере подготовки корабля и исходя из погодных условий.

В состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи, а также россиянин Олег Платонов. Они прибыли на МКС в августе. Планировалось, что миссия продлится до мая. Накануне Финк и Кардман должны были совершить выход в открытый космос, но он был отменён.