Иран погружается в хаос из-за массовых протестов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников протестных акций. Он подчеркнул, к требованиям народа страны необходимо прислушаться.

Масштабные протесты из-за обвала национальной валюты, которые продолжаются в Иране уже более десяти дней, достигли своего пика. На улицы десятков городов страны, в том числе Тегерана, Тебриза, Мешхеда вышли сотни тысяч человек. Люди скандировали антиправительственные лозунги.

Наиболее ожесточённые столкновения с правоохранителями прошли на юго-западе исламской республики. Участники громили административные здания, поджигали полицейские участки, рвали флаги. Полиция применила слезоточивый газ и пневматические ружья. По всей стране зафиксированы перебои в работе связи. Недоступны были сайты и страницы ряда национальных СМИ.