Россия второй раз с начала спецоперации применила ракетный комплекс "Орешник". Как сообщили в Минобороны, ночью 9 января в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента на Валдае нанесён массированный удар по критически важным объектам на территории Украины.

В военном ведомстве подчеркнули, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа.

ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря 2025 года. На подлёте к резиденции был уничтожен 91 беспилотник. Документальные данные, подтверждающие намерения киевского режима атаковать этот объект, переданы военному атташе США в Москве.

Впервые "Орешник" был применён в ноябре 2024 года при ударе по Днепропетровску. Тогда были поражены подземные цеха крупнейшего предприятия ВПК Украины "Южмаш".