Как москвичи переживают снежный апокалипсис

Сегодняшнее утро для многих жителей Москвы и других центральных регионов России началось не с бодрящего кофе, а с разминки, которая может даже лучше ежедневной гимнастики после сна. Люди вышли на очистку придомовых территорий и своих машин.

Ещё ночью по придомовым территориям проезжала снегоуборочная техника. На бордюрах - отвалы из снега, а по дороге могут проезжать автомобили. Между тем, вьюга ещё продолжается - настоящая зима.

Циклон "Фрэнсис" несколько дней назад накрыл Европу и вот добрался до центральных регионов России. Под снегом Ивановская, Владимирская, Ярославская, Калужская, Смоленская, Тверская, Костромская, Рязанская, Нижегородская, Тульская и Московская области.

Рекордная за последние 70 лет метель накрыла столичный регион. В Москве на расчистку улиц вышла вся коммунальная техника. По прогнозам синоптиков, за сутки выпадет более половины месячной нормы осадков, к вечеру 9 января сугробы вырастут до полуметра.