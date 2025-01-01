Момент удара "Орешника" зафиксировали в ночь на 9 января камеры видео наблюдения во Львовской области. Облака прорезают ракеты, похожие на яркие жёлтые молнии. Местные жители видели разноцветное зарево. По данным местных СМИ, целью стало крупнейшее подземное хранилище, там находилось около половины всех запасов украинского газа.

Ночью Россия нанесла сокрушительный удар новейшим ракетным комплексом Орешник" по критически важным объектам на западе Украины. Как сообщили в Минобороны, это был ответ на террористическую атаку киевского режима на резиденцию президента, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

После удара "Орешником" по критически важным объектам инфраструктуры на территории Львовской области, киевский режим снова пытается запугать мировое сообщество мнимой российской угрозой и инициирует экстренное заседание Совбеза ООН и совета Украина - НАТО.