Венесуэла под властью Трампа: кто следующий?

Торжественные залпы. Приспущенные флаги. Пышная церемония. Новые власти Венесуэлы прощаются с солдатами, погибшими в ходе военной операции США. 24 семьи получили государственные награды. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес возмущена вероломностью американцев, но добавляет - мстить мы не будем.

"Я обращаюсь к народу США. Венесуэльский народ не заслужил гнусной агрессии со стороны ядерной державы. Мы будем рассказывать об этом на школьных уроках. Слава павшим мужчинам и женщинам. Мы испытываем величайшее удовлетворение от того, как наш народ отреагировал", - сказала Родригес.

Важно понимать, что эта речь - строго для аудитории Венесуэлы. В реальности власть в стране будет ещё долго находиться под руководством США, уверены политологи. Насколько такая ситуация законна с точки зрения международного права? Или морали?

Американские власти ответили на оба вопроса на этой неделе: сначала госсекретарь Рубио заявил - нам плевать на то, что думают в ООН. А затем Трамп в большом интервью New York Times отрезал: моя власть ограничена только моей же собственной моралью. Политика, экономика, вооружения - для достижения целей он готов использовать всё. Николас Мадуро ещё ожидает суда, а богатства Венесуэлы в Вашингтоне уже начали делить.

Такая вот идеальная мирная сделка по-американски. С куда большим нетерпением в Белом доме ждут другой встречи. К Трампу должна приехать Мария Корина Мачадо. Оппозиционерка из Венесуэлы так благодарна ему за освобождение своей страны от Мадуро, что готова передать президенту США свою Нобелевскую премию.

Венесуэлой, судя по всему, дело не ограничится. В интервью Fox News Трамп также анонсировал военные действия в Мексике. Он не забывает грозить и Ирану - обещает нанести по стране сильный удар в случае, если будут убиты протестующие. А ещё Вашингтон рекомендует Европе более серьёзно относиться к безопасности Гренландии.