В Китае построили ледяные скульптуры высотой с 12-этажный дом

"ТВ Центр" публикует завораживающие кадры из китайского Харбина. Там проходит традиционный фестиваль льда и снега - событие, которое неизменно привлекает туристов со всего мира.

На площади 600 тысяч квадратных метров раскинулся настоящий ледяной город с причудливыми замками, гигантскими горками и снежными скульптурами. Некоторые достигают высоты 12-этажного дома.

Особенно эффектно экспозиция выглядит в тёмное время суток, когда включается многоуровневая подсветка. Цветные огни подчёркивают формы построек и создают эффект сказочного пространства, где архитектура и свет работают как единое целое.

Продлится фестиваль примерно до середины февраля, до того времени, пока на северо-востоке Китая сохраняются устойчивые морозы.