Собянин рассказал о развитии самого популярного транспортного хаба в Москве

Транспортный узел "Курская" - один из лидеров по пассажиропотоку в Москве. В сутки им пользуются почти 150 тысяч человек. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в состав хаба входят одноимённый вокзал, несколько станций метро, а также второго и четвёртого центральных диаметров.

За пять лет на "Курской" произошли серьёзные изменения: реконструировали четыре и построили две новые платформы. Обновили три тоннеля, в том числе с выходом к исторической части города. Также недавно открылся центр управления эксплуатацией вокзала.