Трамп освободил двух россиян из экипажа захваченного танкера

Дональд Трамп освободил двух граждан России из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американскими военными в Северной Атлантике. Президент США пошёл на этот шаг в ответ на обращение российской стороны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Москва приветствовала это решение и выразила признательность руководству США.

7 января американские военные захватили российский танкер "Маринера". Судно перевозило венесуэльскую нефть. Экипаж обвинили в нарушении американских санкций, ему угрожают судом.

Известно, что двое членов экипажа "Маринеры" являются гражданами России. Официальная Москва заверила, что возьмёт на себя все вопросы защиты сограждан, а также потребовала от американской стороны достойного обращения с россиянами и предоставления им возможности вернуться на родину.