Освобождено село Зелёное в Запорожской области

Армия России освободила село Зелёное в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Также минувшей ночью ударом ракетного комплекса "Орешник" был поражён стратегический объект на западе Украины. Ещё уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Vampire чешского производства, а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая "IRIS-T" производства ФРГ.

Силы ПВО России за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу, 14 снарядов HIMARS, пять ракет "Нептун" и 1 327 беспилотников.