Для выселения Долиной из квартиры всё-таки привлекут приставов

Сторона Полины Лурье готова привлечь приставов для принудительного выселения Ларисы Долиной после срыва передачи квартиры. Об этом сообщили ТАСС адвокаты Лурье.

Дело в том, что Лариса Долина не явилась на передачу проданной квартиры её новой хозяйке. В самый ответственный момент певица уехала из России. Как сообщила адвокат артистки Мария Пухова, в отсутствие Долиной представители Лурье отказались принимать квартиру.

Долина планировала передать Полине Лурье ключи от квартиры в столичном районе Хамовники во второй половине дня 9 января. Однако адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что у пришедших на передачу представителей певицы не было соответствующих полномочий. Из-за этого процесс приёма-передачи не состоялся.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после сделки с квартирой. Певица продала своё жильё ниже рыночной стоимости Полине Лурье, находясь под воздействием мошенников.

Суд первой инстанции постановил вернуть квартиру артистке. Верховный суд поставил точку в громком деле: Долина должна освободить квартиру и передать ключи от неё законной владелице – Лурье.