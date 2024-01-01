Медведев назвал удар "Орешника" уколом галоперидола для психов

Дмитрий Медведев сравнил удар "Орешника" с галоперидолом для психов. Зампред Совбеза отметил, что международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам: слишком много буйных вокруг.

"Опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины", - написал политик в своём Telegram-канале, имея в виду удар "Орешника".

9 января Россия второй раз с начала спецоперации применила ракетный комплекс "Орешник". Это было сделано в ответ на попытку удара по резиденции президента на Валдае 29 декабря.

Впервые "Орешник" был применён в ноябре 2024 года при ударе по Днепропетровску. Тогда были поражены подземные цеха крупнейшего предприятия ВПК Украины "Южмаш".