США захватили ещё один танкер с венесуэльской нефтью

Береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Судно стало пятым по счёту среди захваченных американскими военными за последние дни. Известно, что операция проходила возле острова Тринидад в Карибском море. Танкер ходил под флагом Восточного Тимора и ранее перевозил нефть из Венесуэлы в нарушение американских санкций.

7 января американские военные захватили российский танкер "Маринера". Судно перевозило венесуэльскую нефть. Экипаж обвинили в нарушении американских санкций, ему угрожают судом.

Известно, что двое членов экипажа "Маринеры" являются гражданами России. Официальная Москва заверила, что возьмёт на себя все вопросы защиты сограждан, а также потребовала от американской стороны достойного обращения с россиянами и предоставления им возможности вернуться на родину.

Сегодня президент США Дональд Трамп, выполняя просьбу Москвы, отпустил двух россиян – членов экипажа "Маринеры".