Уничтожил вражеский расчёт: подвиг старшего сержанта Петренко

Старший сержант Олег Петренко, командир артиллерийского орудия, под плотным обстрелом со стороны ВСУ лично подносил снаряды и корректировал огонь. Несмотря на то, что взрывы гремели совсем рядом, Олег вместе с подчинённым смог точными выстрелами уничтожить вражеский расчёт. Поставленная задача была выполнена без потерь среди личного состава.

Капитан Евгений Куликов, командуя подразделением БПЛА, обнаружил скопление военной техники и склад боеприпасов ВСУ. В сложной радиоэлектронной обстановке он грамотно руководил подчинёнными. Это позволило уничтожить грузовики, пункт управления беспилотниками и личный состав противника.