Российские военные наступают на врага по всему фронту, наносят сокрушительное поражение личному составу и технике ВСУ. Прикрытие от атак с воздуха нашим наземным подразделениям обеспечивают расчёты ПВО.

Под надёжной защитой зенитчиков уверенно громит врага артиллерия. Прямое попадание в склад с боеприпасами вызвало мощную детонацию, не оставив противнику никаких шансов на выживание.

На константиновском направлении неприятеля атаковали операторы ударных дронов. В результате уничтожен пункт управления вражеских БПЛА.