Трамп хочет остановить протесты в Иране ударами по военным объектам

Новой целью США в ближайшие дни может стать Иран. На фоне двухнедельных протестов, охвативших страну, в администрации Трампа провели предварительные обсуждения вероятных военных атак. О планах сообщает газета New York Times.

Белый дом рассматривает возможность санкционировать воздушные удары по территории страны. Один из вариантов - налёт на военные объекты. Источники газеты утверждают, что это часть стандартного планирования, признаков неминуемого вторжения нет. Тем не менее, Трампу доложили о возможных сценариях.

Ранее США обещали жёстко отреагировать на задержания активистов. Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря и переросли в погромы. Власти страны назвали их участников террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Штаты и Израиль.