Москвичей ждёт испытание морозами после рекордного снегопада

В Москве ещё не закончился рекордный снегопад, а синоптики уже предупреждают о надвигающихся морозах. На следующей неделе ожидается похолодание до минус 20 градусов.

Из-за резкого похолодания система отопления города переводится на повышенный режим работы. Аварийные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков, передаёт АГН "Москва".

Морозы придут в столичный регион 14 января. Осадков станет меньше, но слабый снег всё равно будет идти.

В ночь на 9 января Москву накрыл снежный циклон. К вечеру пятницы выпало более трети месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают круглосуточно. В городе закрыты часть катков, внесены незначительные изменения в график работы наземного общественного транспорта, задержаны десятки авиарейсов, опаздывают несколько поездов дальнего следования.