Иранские власти нашли виновных в организации беспорядков

За беспорядками в Иране стоят США и Израиль. С таким заявлением выступили сегодня в совете национальной безопасности Ирана. Там отметили, что высказывания Дональда Трампа подтверждают "сговор двух режимов, которые стремятся подорвать устои жизни иранского народа". Президент США ранее пригрозил нанести мощный удар по Ирану, если власти будут атаковать участников акций.

Минувшей ночью беспорядки снова захлестнули почти всю территорию страны и переросли в масштабные погромы. Только в Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей. Протестующие громят банки и больницы, нападают на членов Корпуса стражей исламской революции. А в одном из городов был убит прокурор. Всего же с начала беспорядков погибли уже более 40 человек.

Причиной протестов, которые продолжаются уже почти две недели, стала девальвация местной валюты. К экономическим требованиям очень быстро добавились и антиправительственные лозунги.