Удар возмездия по критически важным объектам Украины, в том числе, "Орешником", Брюссель счёл предупреждением ЕС и США. Об этом заявили в Еврокомиссии. А количество тех, кто хочет поговорить с Россией в Европе увеличивается с каждым днём. После Макрона желание резко изъявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. И только главный дипломат континента Кая Каллас продолжает агрессивно зазывать европейцев на войну с Россией.

Украинский МИД сообщил, что Зеленский готов уже на следующей неделе встретиться с Дональдом Трампом для переговоров по гарантиям безопасности. Осталось лишь уговорить американского президента найти в своём графике время. Для этого, как сообщает New York Times, пришлось пойти почти ва-банк: Киев отдал тендер на разработку крупнейшего в стране государственного месторождения лития, институтскому другу Трампа Роберту Лаудеру.

Второй тендер получила тоже имеющая отношение к американскому президенту компания TechMet. Для принятия решения, разумеется, нужно формальное одобрение кабинета министров Украины, но, как журналистам сообщили сами члены тендерной комиссии, сделка почти подписана.

Впрочем, как ни пытается Киев умаслить Трампа, пока получается не очень. В интервью своему любимому каналу Fox News, глава Белого дома отказался называть сроки завершения войны на Украине и не стал обещать увеличить поддержку. Президент США занят Латинской Америкой и планом разделения в регионе сфер влияния для американских компаний.

После Венесуэлы следующая страна на прицеле - Мексика. Трамп заявил: скоро США и там начнут боевые действия. На вопрос журналистов о соблюдении международного права, президент США отметил, что соблюдать его обязуется лишь в тех пределах, которые устраивают США. Устанавливать же их будет сам Трамп, полагаясь лишь на собственную мораль.