Трамп: США немедленно начнут продавать до 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы

США немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы и это будет продолжаться "бессрочно". Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме 9 января.

Он добавил, что США планировали "вторую волну" военной операции в Венесуэле, но теперь считают, что это не потребуется. По словам Трампа уход Мадуро открывает невероятные перспективы для обеих стран и из-за него умерли "миллионы людей".

Вчера США получили 30 миллионов баррелей нефти. А новый танкер Olina был задержан в сотрудничестве с властями Венесуэлы, заявил также американский лидер.

Отныне США будут сотрудничать с Венесуэлой и принимать решения о том, каким нефтяным компаниям они разрешат туда войти.