Трамп не собирается воевать ради Гренландии

Президент США Дональд Трамп не будет воевать ради Гренландии, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Я считаю, что США, а точнее Трамп, не стали бы прибегать к военным действиям для захвата Гренландии", — сказал он телерадиовещателю Yle.

Сам Трамп вчера на встрече с представителями нефтяных компаний в Белом доме пригрозил решить вопрос по Гренландии любым способом.

"Я хотел бы заключить соглашение о Гренландии простым способом. Иначе мы сделаем это трудным способом", — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что он не хочет, чтобы Россия и Китай пришли в Гренландию. При этом президент США утверждает, что он хорошо относится к обеим странам и их гражданам.