Президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме 9 января заявил, что заслуживает Нобелевскую премию за каждую из прекращенных им войн.

Он отметил, что не может придумать никого в истории, кто заслуживал бы этого больше него. Трамп насчитал восемь крупных войн, которым он "положил конец".

"И не хочу хвастаться, но никто другой не прекращал войны. [44-й президент США Барак] Обама получил Нобелевскую премию. И он даже не знал, за что. И до сих пор не знает", — отметил американский лидер.

Такие заявления президент США неоднократно делал и раньше. 10 октября этого года вместо Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Награда досталась лидеру оппозиции в Венесуэле и бывшему депутату местного парламента Марии Корине Мачадо.

Тогда Россия поддержала бы победу американского лидера, заявил в тот же день помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.