Силы ПВО уничтожили 59 украинских БПЛА за ночь

Ночью 10 января дежурными средствами ПВО были перехвачены 59 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 11 БПЛА над акваторией Черного моря;

— десяти БПЛА над территорией Краснодарского края;

— восьми БПЛА над территорией Брянской области;

— шести БПЛА над территорией Липецкой области;

— четырех БПЛА над территорией Калужской области;

— четырех БПЛА над акваторией Азовского моря;

— четырех БПЛА над территорией Республики Адыгея;

— четырех БПЛА над территорией Республики Крым;

— трех БПЛА над территорией Московского региона, в том числе одного, летевшего на Москву;

— двух БПЛА над территорией Белгородской области.

По одному беспилотнику сбили над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областями.