Силы ПВО уничтожили 59 украинских БПЛА за ночь

Ночью 10 января дежурными средствами ПВО были перехвачены 59 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 11 БПЛА над акваторией Черного моря;
— десяти БПЛА над территорией Краснодарского края;
— восьми БПЛА над территорией Брянской области;
— шести БПЛА над территорией Липецкой области;
— четырех БПЛА над территорией Калужской области;
— четырех БПЛА над акваторией Азовского моря;
— четырех БПЛА над территорией Республики Адыгея;
— четырех БПЛА над территорией Республики Крым;
— трех БПЛА над территорией Московского региона, в том числе одного, летевшего на Москву;
— двух БПЛА над территорией Белгородской области.
По одному беспилотнику сбили над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областями.