Трамп усомнился в праве Дании на Гренландию и пообещал забрать остров

Вашингтон может провести переговоры по вопросу Гренландии без участия Копенгагена. На это намекнула глава МИД острова Вивиан Мотцфельдт, пишет Financial Times. Она подчеркнула, что Гренландия должна оставаться - в авангарде переговоров с США.

В свою очередь, Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Штаты в любом случае получат контроль над островом и добьются этого тем или иным способом. По мнению американского президента, одной аренды этой датской автономии недостаточно. Для национальной безопасности США должны именно владеть территорией.

Заодно Трамп снова повторил, что хорошо ладит с китайским коллегой Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.