Москва приходит в себя после рекордного снегопада

Более 70% месячной нормы осадков выпало почти за двое суток в Москве. Столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме - расчищают дороги, тротуары, остановки общественного транспорта. На уборку сугробов в мегаполисе брошены 15 тысяч единиц техники.

В Москве давно не было таких серьёзных снегопадов. Припаркованные машины превратились в сугробы. Автомобилистам пришлось намного раньше выйти из дома, чтобы откопать свой транспорт. В соцсетях на эту тему начали выкладывать юмористические ролики.

Многие решили отказаться от личного транспорта. Те, кто сел за руль, удовольствия от вождения не получили. Машины застревали в снегу, выстраивались заторы. На помощь автомобилистам приходили соседи и спецтехника.

Москвичи изобретают способы избежать неприятностей на дорогах. И пока автомобили вязли в снегу, они на самокатах и велосипедах уверенно проносились мимо. Столичные аэропорты были вынуждены перенести на несколько часов десятки рейсов.

Люди выходят на пробежку, устраивают полноценные кардиотренировки. А некоторые проводят матчи по настольному теннису. Но лучше всех к погодным условиям приспособились дети. Высокие сугробы заменили им ледяные горки. Наслаждаются капризами природы и животные.

Циклон "Френсис", который принёс в столицу мощные снегопады, накрыл и другие регионы Центральной России. Под ударом стихии оказались Ивановская, Владимирская, Ярославская, Калужская, Смоленская, Тверская, Костромская, Рязанская, Нижегородская и Тульская области.