Россия опровергла причастность к повреждению посольства Катара в Киеве

МИД России опроверг ложные обвинениях в адрес Москвы. Накануне Украина обвинила Россию в причастности к повреждению здания посольства Катара в Киеве, якобы по посольству был нанесён удар огневыми средствами поражения.

На Смоленской площади посчитали эти измышления фейками и отметили, что для Вооружённых сил России дипломатические представительства никогда не были целями ракетных или иных военных ударов.

Также дипломаты заявили, что Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнёра и дружественной страны.