На линии соприкосновения российские десантники и мотострелки ускоряют темпы наступления и берут в окружение последние ключевые оплоты киевских боевиков в ДНР. Атакованы блиндажи и пикапы противника.

После того, как группировка "Центр" вывела на огневые рубежи дивизионы тяжёлых самоходок, посыпались фланги Славянска. Дальнобойная артиллерия обработала позиции ВСУ в Святогорске. После мощного наката российские подразделения ворвались в город. Меньше чем за сутки бойцы отбросили противника на четыре километра.

В Доброполье российская авиация уничтожила крупный командный пункт управления дронами вместе с наблюдателями, корректировщиками и операторами ВСУ. В Запорожской области взлетел на воздух склад с боеприпасами.