Трамп хочет выкачать нефть из Венесуэлы с помощью американских компаний

Дональд Трамп задался целью выжать всё возможное из Венесуэлы. Президент США Трамп собрал глав 14-ти крупнейших нефтяных компаний страны. Выражение скепсиса и тревоги не сходило с их лиц до финала встречи. Президент уверял, что на кону головокружительные заработки. А пока он предлагает бизнесменам скинуться и вложить 100 миллиардов долларов в нефтяную промышленность Венесуэлы.

"Вы в полной безопасности. Вы будете иметь дело с нами и вообще не будете иметь дела с Венесуэлой. Наши гигантские нефтяные компании получат защиту от правительства", - уверял собравшихся Трамп.

Европейские издания пишут, что Трамп вынуждает бизнес вложиться в Венесуэлу против воли нефтяников. Но в этих словах - и много зависти. Немцы, например, очевидно, тоже хотели кого-нибудь заставить решить их проблемы с газом. На этой неделе в Германию пришло похолодание. И жители с удивлением обнаружили, что отапливать их дома властям особо и нечем – запасы газа находятся на историческом минимуме.

Местная пресса пишет, что Германия уже несколько дней похожа на морозильную камеру, в некоторых районах температура опускается до двузначных цифр. Из-за продолжительных холодов уровень газа в немецких газохранилищах быстро падает. Уже сейчас они заполнены только наполовину, а зима ещё впереди.