Европейские фермеры недовольны соглашением ЕС с Южной Америкой

Новая волна возмущения прокатилась по Европе. Фермеры бастуют из-за торговой сделки с Южной Америкой. Аграрии пригнали десятки тракторов в Милан и заблокировали проезд по центральным улицам. У здания администрации разлили молоко и сбросили тюки сена.

В Бельгии перекрыли сразу 16 ключевых магистралей. Участники акции жгли костры на обочинах и бросали покрышки на проезжую часть. А вот польским активистам пришлось ходить по улицам пешком. Тракторы полиция в Варшаву не пустила.

Несмотря на массовые протесты, накануне ЕС всё же утвердил соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки. Теперь он сможет беспошлинно поставлять туда автомобили, вино и сыр.

В Старый Свет хлынет мясо, сахар и другой сельскохозяйственный импорт. Он не отвечает европейским санитарным и экологическим стандартам, поэтому и стоит гораздо меньше. Фермерам, которые и так переживают не лучшие времена, грозит полное разорение.