Владивосток вслед за Москвой попал в снежный плен

Первый в этом году снегопад пришёл в Приморье, порывы ветра достигают 30 метров в секунду. На многих улицах Владивостока машины застревают в снежном плену и не могут выбраться. Опытные водители достают специальные цепи на колеса.

Несмотря на выходной день, в некоторых районах города наблюдаются сильные заторы. Чтобы разгрузить движение, водители помогают друг другу. Толкают автомобили, берут на буксир. Автобусы застревают в снежной каше даже на небольших подъёмах. Выталкивают все вместе: и водители, и пассажиры.

На скользких дорогах водители теряют управление, что приводит к многочисленным ДТП. Движение на федеральной трассе в сторону Владивостока осложняют массовые аварии. На одном из участков столкнулись сразу шесть автомобилей. Въезд в город большегрузам во время непогоды запретили.

На улицах Владивостока работает более 150 единиц техники. Снегоуборочные машины едут одна за другой, но осадки не прекращаются. Метель создаёт практически нулевую видимость.

Южный циклон накрыл большую часть территории Приморья. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В некоторых районах из-за непогоды произошло отключение электричества.