Ледяная красота: в Петербурге проходит фестиваль "КроншЛёд"

Архитектурные достопримечательности Петербурга, шедевры Фаберже и герои сказок: полюбоваться узнаваемыми образами, воплощёнными во льду приглашают организаторы фестиваля "КроншЛёд". Он проходит в дни новогодних праздников в Петропавловской крепости. Свои работы представляют более 20 мастеров из разных регионов, а также стран СНГ - победители всероссийских и международных конкурсов.

Ледяное волшебство, которое, наверняка, растопит сердце: сказку о каменном цветке в Петербург привезли с южного Урала. Впервые в истории фестиваля “КроншЛёд” участницей стала женщина-скульптор Анна Шарикова.

Обычно на фестиваль бирюзовые ледяные глыбы везли из Пермского края. Но эта зима преподнесла сюрприз - лёд на уральских озёрах встал с опозданием. Поэтому материал для скульптур с голубоватым оттенком доставили из Мурманской области.

В арсенале мастеров - стамески, циркулярные пилы, железные щетки и даже утюги. На фестиваль приехали два десятка скульпторов со всей России. За три недели двести тонн мурманского льда превратились в сказку.

"Мы хотели выразить в композициях этого года красоту нашей страны, разнообразие народов её населяющих. Мы обратились и к сказочным сюжетам, которые очень близки всем народам мира, и в особенности народов России", - говорит организатор фестиваля Николай Лабутин.

Хрупкая красота - не вечна. Но ледовым шедеврам не дадут растаять до середины января.