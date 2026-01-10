Эта музыка будет вечной? Детектив с квартирой Долиной не заканчивается

История с квартирой Ларисы Долиной не заканчивается. Накануне, 9 января певица должна была передать ключи от элитного жилья законной покупательнице Полине Лурье, но этого не произошло. Артистка отсутствует в России.

Сегодня выяснилось, что Долиной не будет в Москве аж до 20 января. Об этом РИА Новости сообщила адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко. Теперь, по славам юриста, Лурье имеет полное право обратиться к судебным приставам для принудительного освобождения квартиры.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала после сделки с квартирой. Певица продала своё жильё ниже рыночной стоимости Полине Лурье, находясь под воздействием мошенников.

Суд первой инстанции постановил вернуть квартиру артистке. Верховный суд поставил точку в громком деле: Долина должна освободить квартиру и передать ключи от неё законной владелице – Лурье.