Собянин рассказал о познавательных походах московских школьников

Более трёхсот походов и экспедиций совершили столичные школьники и студенты колледжей в прошлом году. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, юные путешественники проводили исследования, участвовали в экологических и краеведческих программах дополнительного образования. Из своих многочисленных поездок они привезли не только массу впечатлений, но и полезные материалы для разных проектов.

Во время самой масштабной экспедиции года - Большой арктической - участники изучали особенности флоры и фауны на мысе Челюскин, а также занимались реконструкцией мемориала советским полярникам. А в селе Волосово Архангельской области студенты реставрировали храм Николая Чудотворца 1670 года постройки.