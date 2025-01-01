Сергей Собянин рассказал о развитии сферы креативных индустрий в Москве

Московские креативные индустрии в 2025 году вышли на новый уровень развития. Об их успехах рассказал Сергей Собянин.

Мэр назвал одно из главных событий ушедшего года: открытие кластера видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково". Эту локацию открыли во время Московской международной недели видеоигр и сразу же там был установлен национальный рекорд - самый массовый кибертурнир.

Развивается в столице и арт-индустрия. В 2024 году выручка в этой сфере выросла почти на 23% и составила без малого шесть миллиардов рублей.