МЧС дало советы россиянам по откапыванию автомобиля из-под снега

МЧС России опубликовало инструкцию по откапыванию автомобиля из-под снега. Водителям посоветовали соблюдать определённую очерёдность при проведении манипуляций с занесённой снегом машиной.

Сначала надо откопать выхлопную трубу. Потом освободить место перед ведущими колесами по траектории движения.

Далее гражданам советуют откопать низ бампера, днище, очистить от снега лобовое стекло, зеркала и только в самом конце взяться за крышу.

Два дня назад Москву накрыл мощный снегопад. За это время выпало почти 70% месячной нормы осадков. Было нарушено расписание общественного транспорта, отменены десятки авиарейсов. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада.